Borsa Usa procede contrastata, pesa indice fiducia, vola Combimatrix

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono contrastati, con il Nasdaq in calo, mentre il Dow è positivo.

Dopo un avvio tonico, grazie al dato oltre le attese sulla creazione di posti di lavoro negli Usa a novembre, l'azionario di New York ha tirato il freno a mano dopo la pubblicazione dell'indice sulla fiducia dei consumatori di dicembre, inferiore alle previsioni.

Alle stelle le quotazioni di Combimatrix (+177% circa): la società di diagnostica molecolare ha annunciato che due studi pubblicati dal New England Journal of Medicine favoriscono la tecnologia sviluppata da Combimatrix per le diagnosi genetiche prenatali.