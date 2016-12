Borsa Usa in lieve rialzo in seduta volatile, recupera Apple

NEW YORK, 6 dicembre (Reuters) - Borsa Usa in leggero rialzo in una mattinata volatile, con gli occhi degli investitori ancora puntati sulle trattative in corso a Washington sul 'fiscal cliff'.

Partita in netto calo dopo aver perso ieri oltre il 6%, Apple tenta ora il recupero e segna un rialzo dell'1,6%. Scesa in avvio fino al 3,7%, la società più trattata al mondo ha visto brevemente la sua capitalizzazione scendere sotto i 500 miliardi di dollari; a settembre aveva segnato un valore di borsa record da 663 miliardi. Oggi è emerso che il colosso Usa è sceso al sesto posso nel mercato degli smartphone in Cina nel terzo trimestre a causa della crescente concorrenza dei marchi locali.

Sale di oltre il 2% Broadcom, alla testa del settore dei semiconduttori, dopo aver annunciato ieri un obiettivo di ricavi sulla parte alta delle stime grazie a vendite leggermente migliori delle attese nel settore mobile. L'indice PHLX dei semiconduttori sale dello 0,8%.

L'attenzione del mercato resta però focalizzata sulle discussioni sul bilancio Usa. Il presidente Barack Obama ha detto che si potrebbe arrivare presto a un accordo per evitare il cosiddetto 'precipizio fiscale' - aumento delle tasse e tagli alla spesa a partire da inizio 2013 che potrebbero riportare l'economia Usa in recessioe - se i Repubblicani accetteranno di alzare le tasse ai redditi superiori ai 250.000 dollari l'anno.

"Non ci sono grandi spunti. E' in corso un semplice posizionamento in vista della fine dell'anno e poi c'è questa grande questione" del fiscal cliff, dice Rick Meckler, presidente dell'hedge fund LibertyView Capital Management dal New Jersey.

Intorno alle 17,15 il Dow Jones sale dello 0,1%, lo S&P 500 dello 0,16% mentre il Nasdaq guadagna lo 0,5%.