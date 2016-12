Wall Street - Stocks to watch del 3 dicembre

NEW YORK, 3 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

Buoni segnali dal fronte macroeconomico a livello mondiale: a novembre, l'indice Pmi sul settore manifatturiero cinese ha superato quota 50 per la prima volta da sette trimestri.

Sullo sfondo ci sono i negoziati tra repubblicani e democratici per evitare il 'fiscal cliff'.

L'agenda macroeconomica prevede l'indice Pmi Markit manifatturiero di novembre, l'indice sulle spese per costruzioni di ottobre, stimato in rialzo dello 0,5%, l'indice Ism di novembre, che dovrebbe scendere a 51,3, e le vendite di veicoli di novembre, previste in crescita a 14,80 milioni di unità.