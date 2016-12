Borsa Usa poco mossa, attese dichiarazioni Obama su fiscal cliff

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - A Wall Street gli indici di borsa sono poco mossi in un mercato cauto nel prendere grosse posizioni in vista delle dichiarazioni del presidente Usa Barack Obama sull'andamento dei colloqui per evitare il fiscal cliff.

Gli investitori limitano l'attività a qualche acquisto quando il mercato scende e reagiscono in modo incerto alle contrastanti notizie sulle discussioni a Washington finalizzate ad evitare un automatico aumento dell'imposizione e forti tagli alla spesa, che scatterebbero in mancanza di un accordo sul bilancio.

Obama ha in programma una visita a una fabbrica in Pennsylvania dove continuerà a promuovere la sua linea di aumentare le tasse ai ricchi per ridurre il disavanzo del bilancio pubblico.

Intorno alle 18,00 italiane il Dow Jones cede lo 0,13%, il Nasdaq lo 0,22% e lo Standard & Poor's 500 lo 0,19%.

Dopo avere perso quasi due punti percentuali ad ottobre l'indice S&P si appresta comunque a chiudere il mese di novembre in lieve territorio positivo.

Tra i singoli titoli Facebook cede l'1,3% e Zynga il 7,4% dopo che le due società hanno annunciato di avere rivisto una partnership vecchia di anni. In base ai nuovi accordi Zynga avrà possibilità più limitate di promuovere il suo sito su Facebook.

L'annuncio sulla distribuzione di un dividendo speciale in cash di 2 dollari non influenza in modo particolare Foods Markets che sale dello 0,3%.

Debole Apple, in calo dello 0,7%, nonostante il via libera finale ricevuto da parte delle autorità cinesi sull'ultimo iPhone , aprendo la strada al debutto a dicembre.