Wall Street - Stocks to watch del 30 novembre

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street prospettano una partenza in lieve rialzo per la borsa americana, in scia al trend dell'azionario europeo, dove gli investitori chiudono le posizioni in vista di fine mese con gli occhi puntati sugli sviluppi sul fronte fiscale negli Stati Uniti.

Il presidente Usa, Barack Obama, ha in programma la visita a una fabbrica in Pennsylvania dove continuerà a promuovere la sua linea di aumentare le tasse ai ricchi per ridurre il disavanzo del bilancio pubblico.

Il presidente e i parlamentari repubblicani stanno negoziando come evitare un automatico aumento dell'imposizione e forti tagli alla spesa, che scatterebbero in mancanza di un accordo per ripianare i conti.

I dati macro Usa in agenda oggi includono redditi e consumi personali, alle 14,30 italiane. Gli economisti sentiti da Reuters prevedono un aumento dei redditi dello 0,2% e spesa stabile. A settembre, redditi +0,4%, spesa +0,8%.

Alle 15,45 è previsto l'indice direttori acquisti di Chicago di novembre, atteso a 50,5 da 49,9 di ottobre.

Attorno alle 13,20 italiane, il futures sul Dow Jones è in rialzo dello 0,18% come quello sull'S&P 500, mentre il derivato sul Nasdaq guadagna lo 0,22%.

Poco mossi i prezzi Trasuries, in vista dell'indice dei direttori acquisti nel pomeriggio, con il benchmark decennale che sale di 1/32 e rende l'1,62% e il trentennale che sale di 2/32 per un rendimento del 2,79%.