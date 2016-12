Wall Street - Stocks to watch del 27 novembre

NEW YORK, 27 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura poco mossa sull'azionario Usa.

Qualche segnale sull'andamento dell'economia statunitense potrà arrivare dai dati macro in agenda oggi e che includono i beni durevoli, l'indice Fed Chicago sulla manifattura del Midwest, l'indice S&P Case/Shiller sui prezzi degli immobili per il mese di settembre e la fiducia dei consumatori di novembre.

Attorno alle 13,30 italiane il futures sul Dow Jones è in frazionale calo dello 0,05%, quello sull'indice S&P 500 sale dello 0,01% e il derivato sul Nasdaq avanza dello 0,09%.

Wall Street ha chiuso ieri in lieve calo in un mercato cauto per la mancanza di visibilità sull'esito delle discussioni a Washington sul bilancio.