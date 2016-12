Borsa Usa prosegue debole, dopo rally prevale cautela

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono in flessione dopo che un inizio contrastato della stagione dello shopping natalizio, la cautela sulla questione greca e le discussioni sul bilancio a Washington hanno spinto gli investitori a frenare gli acquisti. In seguito al balzo del 3-4% messo a segno la scorsa settimana, è ora tempo di realizzi sul mercato.

Intorno alle 19 il Dow Jones cede lo 0,55%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,47% e il Nasdaq è poco mosso.

Secondo la National Retail Federation, nel fine settimana del Ringraziamento la spesa dei consumatori è aumentata del 12,8% su base annua a 59,1 miliardi di dollari. Le vendite online hanno totalizzato 1 miliardo di dollari per la prima volta in assoluto, secondo comScore Inc.

Gli analisti suggeriscono tuttavia di non sopravvalutare il buon andamento delle vendite al dettaglio nel week end. I rivenditori dovranno infatti riuscire a mantenere il ritmo elevato per tutto novembre-dicembre, periodo in cui normalmente si concentrano un terzo delle vendite e il 40-50% degli utili dell'anno.

Macy's, che ha proposto una serie di sconti nel giorno del 'black Friday', cede in borsa il 3,5%. Al di là del week end, "le performance non entusiasmanti dei retailer penalizzano il mercato" nota Michael James, trader di Wedbush Morgan.

Tra gli altri titoli, Knight Capital guadagna oltre il 18% sulla notizia di trattative per la vendita delle operazioni di market-making, la linea di business più redditizia, anche se ancora non è certo che si arriverà alla stipula di un accordo.

Le azioni di Barclays quotate a New York registrano una perdita superiore al 6% dopo che il Qatar ha esercitato i rimanenti warrant, con un profitto di 280 milioni di dollari.

Facebook guadagna il 7,8% dopo l'upgrade di Bernstein a 'outperform' da 'market perform'.