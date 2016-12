Borsa Usa in rialzo suo ottimismo Grecia, guadagni nel retail

NEW YORK, 23 novembre (Reuters) - Dopo un avvio positivo l'azionario Usa accelera al rialzo tra mercati ottimisti sul fatto che i creditori internazionali della Grecia siano vicini a raggiungere un accordo che sbloccherà la nuova tranche di aiuti.

Relativamente al listino statunitense, gli investitori puntano sui titoli del settore retail nel giorno del 'Black Friday' che tradizionalmente segna l'inizio della stagione dello shopping e che vede i consumatori affollare i negozi in cerca di occasioni di acquisto.

Dopo la chiusura di ieri per la festività del Ringraziamento Wall Street riapre oggi per mezza giornata: le negoziazioni chiuderanno infatti alle 19.00 ore italiane.

Guadagni tra i titoli retail con Best Buy che avanza dello 0,8%, e JC Penney dell'1,6%. Bene anche i big tecnologici in un mercato che prendere posizioni approfittando dei scarsi volumi di oggi : Microsoft balza del 2,4% trascinando il Nasdaq, mentre Oracle guadagna l'1,8%.

In grande spolvero Research in Motion che vola del 13% sul crescente ottimismo per il prossimo lancio del BlackBerry 10 che rivaleggerà con l'iPhone di Apple e gli smartphone Android.