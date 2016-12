Borsa Usa poco mossa per Ringraziamento,cautela su Grecia,fiscal cliff

NEW YORK, 21 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso a fine mattina con gli occhi puntati sulla Grecia e con volumi sottili alla vigilia della festività del Ringraziamento.

I creditori internazionali non hanno trovato un accordo per sbloccare gli aiuti alla Grecia e riproveranno a trovare un'intesa lunedì prossimo.

Resta anche una certa preoccupazione sulla questione del 'fiscal cliff': le negoziazioni per arrivare a un'intesa politica sul bilancio federale non riprenderanno se non dopo il Ringraziamento.