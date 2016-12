Borsa Usa piatta dopo dati, rinvio accordo su Grecia

NEW YORK, 21 novembre (Reuters) - Seduta piatta per la borsa americana sulla scia dell'indice della fiducia dei consumatori più basso del previsto e del mancato accordo sugli aiuti alla Grecia.

Gli altri dati macro relativi agli Stati Uniti sono stati in linea con le attese, come la lettura inziale delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, il che non ha impresso al mercato una direzione chiara.