Borsa Usa vira in positivo su sviluppi incontro "fiscal cliff"

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - L'azionario Usa inverte il trend e vira in positivo dopo l'annuncio dei leader del Congresso che l'incontro con il presidente Barack Obama sul "fiscal cliff" è stato costruttivo.

I tre indici americani hanno cancellato le perdite dopo il vertice in cui si è discusso di come poter evitare il prossimo anno aumenti della tassazione e tagli alla spesa, che rischierebbero di trascinare di nuovo l'economia in territorio recessivo.