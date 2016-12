Wall Street - Stocks to watch del 15 novembre

NEW YORK, 15 novembre (Reuters) - I ribassi delle ultime sedute dovute ai timori sul 'fiscal cliff' alimentano per Wall Street l'appetito per titoli a buon mercato in una seduta che, a livello macro, vedrà il dato settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione e, sul fronte societario, le trimestrali di big come Wal-Mart Stores, Dell e Applied Materials.