Borsa Usa incerta, bene Cisco dopo trimestrale

NEW YORK, 14 novembre (Reuters) - La borsa Usa si muove incerta nella prima ora di contrattazioni, con i tecnologici sostenuti dai forti risultati annunciati da Cisco ma con un tono di fondo che resta improntato alla cautela dopo una serie di sessioni deboli.

L'indice S&P 500 ha perso il 3,8% nei cinque giorni precedenti in un clima dominato dall'incertezza per "fiscal cliff" Usa e dai timori per i problemi economici europei. Gli scambi sono stati volatili, con difficoltà a sostenere i momenti positivi.