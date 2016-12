Wall Street - Stocks to watch del 12 novembre

NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - I derivati sugli indici azionari statunitensi suggeriscono un avvio di seduta contrastato.

Tengono in ostaggio i mercati azionari i crescenti timori legati agli squilibri di bilancio degli Stati Uniti e la quasi consapevolezza che dalla riunione di oggi dell'Eurogruppo difficilmente si arriverà a una decisione definitiva sullo sblocco della nuova tranche di aiuti alla Grecia.

Poco confortante anche il quadro macro. L'entusiasmo per i dati sull'export record della Cina, usciti nel weekend, viene smorzato dai rischi di recessione in Giappone, la cui economia nel terzo trimestre si è contratta dello 0,9%, con una flessione superiore alle attese delle spese per investimenti.