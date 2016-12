Wall Street flette dopo elezioni Usa, pessimismo Draghi su economia

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - Wall Street ha accolto in flessione la rielezione del presidente Barack Obama alla Casa Bianca al termine di un voto che ha confermato il controllo dei repubblicani alla Camera dei Deputati, rendendo potenzialmente difficile il raggiungimento di un compromesso su questioni urgenti come il cosiddetto "fiscal cliff". Con questo termine si indica un pacchetto da 600 miliardi di dollari di aumenti fiscali e tagli alla spesa automatici che dovrebbero entrare in vigore alla fine del 2012, danneggiando la crescita.

Come atteso i mercati hanno reagito negativamente oggi, con lo S&P 500 che ha perso oltre un punto percentuale fin dalle prime battute. L'indice ha aguadagnato il 67% da quando Obama si è insediato la prima volta, uno dei rally più consistenti per la borsa sotto un unico presidente.

"Il recente rally pre-elezioni ha riflesso l'anticipazione di Wall Street di una vittoria di Obama ma il sentiment positivo si trasformerà in timori per il fiscal cliff e la crisi del debito della zona euro, risultando in un mercato fiacco nel breve periodo", ha detto Martin Sass, AD di of New York money manager MD Sass.