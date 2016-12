Borsa Usa positiva ma senza volumi in attesa esito elezioni

NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è positivo a fine mattina in attesa dell'esito delle elezioni presidenziali che, stando ai sondaggi, vedono un testa a testa tra i due candidati - Barack Obama e Mitt Romney - e un ruolo decisivo degli stati chiave.

La prudenza in vista dell'appuntamento elettorale tiene i volumi su livelli molto sottili anche per le implicazioni che ci saranno in termini di spesa pubblica, fisco, salute.