Borsa Usa procede incerta, attesa per presidenziali, bene Apple

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono incerti, con gli investitori che hanno congelato le posizioni in attesa dell'esito delle elezioni presidenziali Usa.

Fra gli altri titoli in evidenza, Stifel Financial Corp guadagna l'1,8% circa dopo aver annunciato l'acquisizione di Kbw (+7% circa) per circa 575 milioni di dollari.