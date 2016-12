Wall Street - Stocks to watch dell'1 novembre

NEW YORK, 1 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario statunitense puntano a una partenza debole per Wall Street, con gli investitori che attendono l'arrivo dei nuovi dati sui non farm payroll, domani, per decifrare gli ultimi sviluppi del contesto economico.

Oggi i mercati Usa potrebbero risentire ancora dei postumi del passaggio dell'uragano Sandy, che ha costretto la borsa a una chiusura di due giorni. Il trading si manterrà probabilmente volatile e molti partecipanti al mercato potrebbero non essere in grado di raggiungere il luogo di lavoro a causa dei black out e dei blocchi al traffico.

Intanto sul fronte macro sono in calendario i dati sugli occupati Adp di ottobre, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali e l'Ism manifatturiero ottobre.

Continua anche il flusso delle trimestrali. In luce, tra gli altri, i conti di Exxon, Pfizer, Kellogg, AIG, Starbucks.

Intorno alle 12,40 i futures sullo Standard & Poor's 500 sono in calo dello 0,08%, mentre i derivati sul Dow Jones e sul Nasdaq 100 scivolano dello 0,09%.

Nella mattinata europea anche i governativi Usa sono in lieve calo, con il decennale che cede 3/32 e rende l'1,705% e il trentennale in ribasso di 6/32 per un rendimento del 2,869%.