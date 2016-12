Wall Street - Stocks to watch del 31 ottobre

NEW YORK, 31 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario statunitense sono al rialzo, prospettando tuttavia una seduta di trading volatile per la Borsa Usa, che riapre dopo due giorni di stop a causa dell'uragano Sandy.

In attesa dell'inizio delle contrattazioni a Wall Street, le borse europee si muovono in positivo aiutate anche da risultati corroboranti come quelli di Lufthansa.