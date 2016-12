Wall Street - Stocks to watch del 26 ottobre

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura al ribasso per la borsa Usa, che dovrebbe essere penalizzata dai risultati deludenti annunciati da società barometro dei consumi come Apple e Amazon.com.

Continua intanto anche oggi il flusso delle trimestrali tra cui quelle di Merck , Goodyear e Comcast.

Sul fronte macro attenzione rivolta alla prima lettura del Pil Usa del terzo trimestre, in agenda alle 14,30 italiane, per cui gli analisti si aspettano un miglioramento dell'1,9%, più consistente del +1,3% messo a segno nel secondo trimestre ma non abbastanza corposo da abbattere velocemente il tasso di disoccupazione.

In calendario anche l'indice di fiducia dei consumatori finale di ottobre a cura di Thomson Reuters e dell'Università del Michigan.

Intorno alle 13,00 il futures sul Dow Jones scende dello 0,81%, quello sul Nasdaq 100 dello 0,64% e quello sullo Standard & Poor's 500 dello 0,83%.

Nella mattinata europea i governativi Usa sono in rialzo, con il decennale che guadagna 12/32 e rende l'1,769% e il trentennale in rialzo di 23/32 per un rendimento del 2,925%.

I titoli in evidenza: