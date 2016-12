Wall Street - Stocks to watch del 18 ottobre

NEW YORK, 18 ottobre (Reuters) - I futures sull'azionario di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori che attendono i nuovi dati economici americani e l'esito dei lavori del Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles.

Tra le trimestrali in calendario, in luce quelle di Morgan Stanley, Google e Microsoft.

Nella mattinata europea, i Treasuries guadagnano terreno con il decennale in rialzo di 4/32 per un rendimento dell'1,806%, mentre il trentennale sale di 15/32 e rende il 2,978%.

Tra i titoli in evidenza:

* VERIZON COMMUNICATIONS Inc ha riportato un fatturato trimestrale in crescita grazie alla forza del business wireless, in scia a un rialzo dei prezzi e all'ingresso sul mercato del nuovo iPhone di Apple.