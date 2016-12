Borsa Usa, S&P sale su dati immobiliare, Dow zavorrato da Intel, Ibm

NEW YORK, 17 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono contrastati con l'S&P 500 in rialzo sulla scia dei buoni dati dell'immobiliare, mentre il Dow è zavorrato dai ribassi dei titoli tecnologici.

In particolare, Intel e Ibm perdono quota all'indomani delle trimestrali. Intel, in calo del 3,2%, ha prospettato un outlook debole per i ricavi del quarto trimestre mentre Ibm (-5%) ha annunciato ricavi del terzo trimestre sotto le attese.