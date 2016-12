Borsa Usa, indici contrastati, pesa calo tech Intel e Ibm

NEW YORK, 17 ottobre (Reuters) - A Wall Street gli indici azionari si muovono contrastati con l'S&P 500 in lieve rialzo per la terza seduta consecutiva grazie a positivi dati sul mercato immobiliare, mentre il Dow è in calo risentendo soprattutto dei ribassi di Intel e IBM.

I due big tecnologici, presenti anche sul Nasdaq, hanno deluso il mercato con le trimestrali riportate ieri: Intel, in calo del 2,8% ha fornito un debole outlook sui ricavi del quarto trimestre, mentre Ibm, (-4,7%) ha annunciato ricavi del terzo trimestre sotto le attese.

"Si tratta di delusioni abbastanza grosse. Anche se pensiamo che arriveranno risultati migliori fuori dal comparto tecnologico, è chiaro che il mercato ritiene che non ci sarà molta crescita in società quali Intel o IBM", dice Richard Sichel, chief investment officer di Philadelphia Trust Co.

Tra scambi volatili Bank of America è in lieve rialzo dello 0,3% dopo avere annunciato una trimestrale in breakeven, nonostante le forti spese legate alla class action, in netto ribasso rispetto ai risultati dello scorso anno .

I risultati dell'istitito non sono riusciti a chiarire le condizioni del settore finanziario in Usa. Nei giorni scorsi i dati di Citigroup e Goldman Sachs hanno segnalato un miglioramento del comparto ma prima ancora JPMorgan Chase e Wells Fargo avevano offerto segnali deludenti.

Attorno alle 17,30 lo Standard & Poor's 500 Index sale dello 0,3% e il Nasdaq dello 0,15%, mentre il Dow Jones perde lo 0,08%.