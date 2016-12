Borsa Usa in rialzo su trimestrali oltre attese, giù Coca-Cola

NEW YORK, 16 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in rialzo, sostenuti da una serie di risultati trimestrali superiori alle attese.

Meglio Johnson & Johnson, in rialzo dell'1,5% circa: il gruppo ha migliorato le previsioni sull'utile 2012. Lo stesso ha fatto UnitedHealth, che, però, è poco mossa.

In controtendenza Coca-Cola (-1% circa): gli utili sono saliti, ma i ricavi hanno deluso le attese.

Tra gli altri titoli in evidenza, vola New Frontier Media (+54% circa): Lfp Broadcasting ne ha annnunciato l'acquisizione per circa 33 milioni di dollari.