Wall Street riduce guadagni avvio, resta tonica Citigroup

NEW YORK, 15 ottobre (Reuters) - A Wall Street gli indici riducono i guadagni dopo una partenza in territorio positivo ispirata dai risultati incoraggianti di Citigroup e dalle vendite al dettaglio superiori alle stime a settembre.

Intorno alle 16,30 Dow e Standard & Poor's 500 viaggiano piatti, il Nasdaq in lieve calo.

Sotto la pressione delle vendite finiscono energetici e telefonici mentre Citigroup difende il rialzo dopo aver chiuso il terzo trimestre con un eps di 0,15 dollari a seguito di svalutazioni per 4,7 miliardi sulla quota di una joint-venture nel brokeraggio condivisa con Morgan Stanley ; in miglioramento i ricavi da impieghi nel Nord America e i risultati dell'attività di capital markets.

Resiste in territorio positivo anche Sprint-Nextel : l'operatore di telefonia mobile Softbank ha confermato il proprio interesse per il terzo gruppo statunitense, precisando che intende rilevare fino al 70% del capitale per 20,1 miliardi di dollari.