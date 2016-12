Wall Street - Stocks to watch del 26 settembre

NEW YORK, 26 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in marginale ribasso, lasciando prevedere un avvio tendenzialmente debole per la borsa Usa dopo le perdite della vigilia in una giornata che vede le borse europee soffrire nuovamente per i timori sulla crescita globale.

L'agenda macro odierna include le vendite di nuove case ad agosto. L'attenzione del mercato sarà rivolta anche a un discorso del presidente Federal Reserve Bank di Chicago, Charles Evans, all'ottavo Business Expo della Camera di Commercio di Lake Shore.

Attorno alle 13,20 il futures sul Dow Jones cede lo 0,04%, quello sul Nasdaq lo 0,13% mentre il derivato sullo Standard & Poor's 500 arretra dello 0,03%.

L'indice S&P 500 ieri ha vissuto la seduta peggiore da giugno, affossato da Caterpillar che ha tagliato le stime di utile aggiungendosi alla fila di società di alto profilo che hanno messo in guardia sulle prospettive di crescita.

Sul mercato obbligazionario, i prezzi dei Treasuries sono in rialzo in un clima di crescente incertezza sulla possibilità che la Spagna proceda in tempi rapidi alla richiesta di aiuti. Il decennale guadagna 4/32 e rende l'1,656% e il trentennale avanza di 13/32 per un rendimento del 2,832%.

Tra i titoli:

* JABIL CIRCUIT ha mancato le attese sugli utili trimestrali e ha previsto risultati deboli per il trimestre in corso, ancora alle prese con un calo della domanda in alcuni segmenti di business.

* L'AD di YAHOO Marissa Mayer ieri ha illustrato gli obiettivi di massima del gruppo Internet nel suo primo intervento rivolto a tutta la società.