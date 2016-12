Borsa Usa passa in negativo, per BlackRock il rally 2012 è finito

NEW YORK, 25 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street annullano i lievi guadagni dell'avvio e girano in negativo dopo che il più grande gestore di fondi americano, BlackRock, ha detto che il forte rally dell'azionario di quest'anno ha esaurito il suo corso.

Nei primi scambi della mattinata la borsa Usa aveva beneficiato dell'ottimismo sulla chiusura del terzo trimestre ma in un contesto di continui annunci sui tagli delle stime di utili da parte delle società.

A limitare ulteriori cali, secondo gli analisti, sono le operazioni di "window dressing" di alcuni operatori in vista della chiusra del trimestre. Il tentativo, spiegano, è quello di coprirsi, prima della fine del trimestre, acquistando titoli che ultimamente si sono comportati meglio del mercato.

Tra i top perfomers del trimestre figurano i titoli del settore delle tlc. MetroPcs Communications negli ultimi tre mesi ha messo in piedi un guadagno di almeno il 95% seguito da Sprint Nextel Corp, in rialzo del 75%. In evidenza anche Google che nel trimestre segna un rialzo del 29%.