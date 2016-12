Borsa Usa, indici in calo su deludenti dati Germania

NEW YORK, 24 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono al ribasso estendendo le perdite della scorsa settimana sulla scia dei deboli dati europei che rafforzano i dubbi del mercato sulle prospettive attorno alla crescita economica globale.

In mattinata l'indice tedesco Ifo sul sentiment delle imprese ha mostrato infatti, contrariamente alle attese, il quinto mese consecutivo di calo evidenziando come la più forte economia europea si stia inidirizzando verso la recessione nonostante le misure di stimolo della Bce.

"In questa situazione siamo abbastanza neutrali sul mercato, dal momento che la Fed ha ridotto il rischio di trovarci con grosse delusioni, ma ci sono ancora preoccupazioni", ha detto Matthew Keator, partner del gruppo attivo nel wealth management Keator Group.

L'indice azionario S&P è salito di oltre il 7% nel trimestre in corso ma gli investitori sono ancora alla ricerca di nuovi segnali direzionali e i volumi di scambio rimangono scarsi. Intorno alle 17,10 italiane il Dow Jones perde lo 0,13%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,18% e il Nasdaq Composite lo 0,5%.

Tra i settori più scambiati oggi l'energia, in ribasso dello 0,3% circa sulla scorta del calo delle quotazioni petrolifere penalizzate dai timori sulla domanda mondiale di energia.

Nel resto del listino il costruttore Lennar cede oltre l'1% dopo i forti rialzi registrati nel preborsa in seguito ai risultati del trimestre chiuso con un forte incremento di ricavi e utili, mentre gli ordini sono in crescita del 44%. Questi numeri seguono i buoni risultati di KB Home , indicando che il mercato immobiliare sta migliorando ma la borsa al momento non apprezza.