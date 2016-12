Borsa Usa, indici in rialzo trainati da attese su Spagna, balzo Apple

NEW YORK, 21 settembre (Reuters) - La borsa Usa si muove in territorio positivo, grazie alle attese di una prossima richiesta di aiuti da parte della Spagna e dal lancio del nuovo iPhone 5 di Apple, che ha fatto volare il titolo a un nuovo record.

A rafforzare gli indici anche gli ultimi sviluppi in Spagna. Madrid sta infatti considerando la possibilità di congelare le pensioni e anticipare l'aumento dell'età pensionabile, già in programma, in una corsa per tagliare le spese e centrare le condizioni per accedere a un salvataggio internazionale.