Borsa Usa in lieve calo su timori economia

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è in lieve calo sui dati deboli dell'economia, che hanno ricordato agli investitori gli ostacoli ancora da superare, nonostante il sostegno delle banche centrali.

La produzione in Cina si è ridotta per l'11mo mese consecutivo a settembre; nell'area euro è aumentato il rallentamento del settore servizi. Anche i dati sull'occupazione Usa non danno indicazioni molto positive.