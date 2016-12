Borsa Usa, indici proseguono poco mossi, focus su dati macro

NEW YORK, 18 settembre (Reuters) - Continuano la seduta poco mossi gli indici di Wall Street. Il focus rimane puntato sui dati macro di questa settimana, ritenuti in assenza di altri market mover l'unico fattore che potrebbe far proseguire il rally delle ultime sedute.

"Tutti gli occhi sono rivolti ai dati economici, tuttavia non bisogna dimenticare che ci avviciniamo alla fine del trimestre: un trimestre permeato dai timori sui conti societari e sulla ripresa economica", dice Tim Ghriskey di Solaris Group a New York.

Dole Food Company cede lo 0,15% dopo la notizia che venderà due rami di business a Itochu Corp per 1,7 miliardi di dollari cash, per ridurre il debito ed espandere la presenza in nuovi mercati, come la Cina.