Borsa Usa, indici ancora deboli su dati macro, timori Medio Oriente

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - Continua il trend negativo degli indici di Wall Street sulla scia di dati economici deboli e delle tensioni in Medio Oriente.

"Il mercato inizia a prestare maggiore attenzione ai tafferugli politici in Iran e nel resto del Medio Oriente perché mancano altri market mover su cui focalizzarsi", commenta Ken Polcari, managing director di Icap Equities a New York.

Sul fronte macro, gli ultimi dati mostrano che l'attività manifatturiera nello Stato di New York è scesa a settembre ai minimi degli ultimi tre anni e mezzo.ù

Tra i singoli titoli, General Electric cede mezzo punto percentuale circa dopo che fonti vicine al dossier hanno riferito che il conglomerato Usa ha incaricato Morgan Stanley di studiare eventuali opzioni riguardo la quota del 33% detenuta nella tailandese Bank of Ayudhya.

Starboard Value ha annunciato l'acquisizione del 13,3% in Office Depot, che guadagna il 7,6% circa. L'operazione farebbe dell'hedge fund il primo azionista della società produttrice di forniture per uffici. Continua...