Wall Street - Stocks to watch del 17 settembre

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo, lasciando prevedere un'apertura debole di Wall Street, dopo che nelle ultime sedute l'indice S&P ha raggiunto i massimi di quasi cinque anni.

La debolezza permea anche i mercati europei, dove gli investitori riprendono fiato in seguito al recente rally. Il ritracciamento potrebbe tuttavia avere durata breve dato che la propensione al rischio rimane viva dopo gli ultimi stimoli varati dalle banche centrali.

Sul fronte macro Usa, sono attese per oggi le aste di titoli di stato a 13 e a 26 settimane.

Attorno alle 13,45 il futures sul Dow Jones cede lo 0,09%, quello sul Nasdaq lo 0,11% e il derivato sullo Standard & Poor's 500 lo 0,26%. Venerdì scorso gli indici Usa hanno chiuso la quarta sessione in rialzo, sulla scia delle misure di stimolo decise dalla Federal Reserve.

Nella mattinata europea, il Treasuries decennale non vede grandi variazioni e avanza di 3/32 con rendimento a 1,86%; il trentennale sale invece di 10/32 e rende il 3,07%.

Tra i titoli in evidenza:

* GENERAL ELECTRIC ha incaricato Morgan Stanley di studiare eventuali opzioni riguardo la quota del 33% detenuta nella tailandese Bank of Ayudhya, partecipazione valorizzata circa 2,2 miliardi di dollari secondo fonti vicine al dossier.

* Secondo quanto scrive il Wsj, il Dipartimento del Tesoro americano non avrebbe intenzione di vendere la propria partecipazione in GENERAL MOTORS, in quanto una tale mossa comporterebbe perdite enormi.