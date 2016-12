Wall Street - Stocks to watch del 14 settembre

NEW YORK, 14 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono attesi in rialzo, dopo avere raggiunto i massimi da diversi anni ieri, a seguito della decisione della Fed di avviare un piano aggressivo di stimolo all'economia Usa. La presa di posizione della Fed ha spinto gli investitori a ritornare sui mercati azionari.

Sul fronte obbligazionario i Treasuries Usa con scadenza 10 anni sono in calo in Europa con gli investiri che hanno deciso di ritornare sul mercato azionario dopo la decisione Fed su nuovi stimoli all'economia.

Tra i titoli in evidenza:

* Home Depot Inc, la più grande catena al mondo dedicata alla casa, chiuderà tutti i suoi sette negozi e taglierà 850 posti di lavoro in Cina a seguito del cambio di strategia sul mercato cinese che punta verso il segmento online.

* Il Cda di Ford Motor potrebbe nominare l'Ad Alan Mulally come presidente non esecutivo dopo che il manager lascerà il posto, secondo una fonte vicina al dossier.

* Diverse società di private equity, come Bain Caputal, stanno considerando un'offerta per Staples Inc, secondo quanto scrive Fortune. Continua...