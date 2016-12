Wall Street - Stocks to watch del 13 settembre

NEW YORK, 13 settembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in calo, in attesa dei nuovi dati sul mercato del lavoro americano e di sapere se Federal Reserve annuncerà questa sera un terzo round di misure di stimolo all'economia.

* BAE Systems ed EADS hanno annunciato di essere in trattative avanzate per creare un gigante del settore che supererebbe la rivale Boeing nelle vendite.

* Dole Food Company Inc è in negoziazioni avanzate con la giapponese Itochu per cedere i prodotti confezionati e la divisione asiatica che tratta prodotti freschi, secondo una fonte. Itochu potrebbe pagare circa 1,7 miliardi di dollari per questi asset.