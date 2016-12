Wall Street - Stocks to watch del 27 agosto

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, con quelli sul Nasdaq leggermente più sostenuti, preannunciando un avvio di seduta positivo. Il mercato è in attesa di segnali dalle banche centrali sull'arrivo di nuovi stimoli all'economia, mentre Apple guadagna terreno dopo una vittoria giudiziaria.

Venerdì si incontreranno a Jackson Hole diversi banchieri centrali, mentre oggi da Hong Kong il governatore della Fed di Chicago Charles Evans ha dichiarato che la banca centrale Usa dovrebbe dare subito il via a un nuovo round di stimoli monetari, acquistando bond finchè non si vedrà un calo costante del tasso di disoccupazione.

I volumi sono visti sottili fino all'incontro di venerdì, quando parlerà Bernanke, anche perchè molti attori del mercato sono in vacanza fino al Labor Day del 3 settembre. La scorsa settimana gli scambi sono stati tra i più bassi dell'anno.

Attorno alle 13,50 italiane, il futures sullo S&P 500 sale dello 0,25%, il derivato sul Nasdaq dello 0,5% e il contratto a settembre sul Dow Jones dello 0,11%.

I prezzi dei Treasuries sono in leggero rialzo, con il benchmark decennale che guadagna 3/32.

I titoli in evidenza oggi:

* Apple è in rialzo nelle contrattazioni che precedono l'avvio ufficiale del mercato sulla scia di una vittoria giudiziaria in una causa contro Samsung Electronics, che ha già detto di voler ricorrere in appello contro la sentenza che le impone di pagare 1,05 miliardi di dollari di danni. Apple ha comunque perso da inizio anno il 64% del suo valore.