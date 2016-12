Borsa Usa poco mossa in attesa decisioni Fed, debole P&G

L'S&P 500 è salito nelle ultime quattro sedute proprio sulle speranze di misure di stimolo, non solo dalla Fed ma anche dalle autorità europee, raggiungendo un massimo dal 10 maggio e superando la media mobile a 50 giorni per la prima volta da sette settimane.

"C'è un alto livello di incertezza su cosa farà (la Fed)", commenta Hugh Johnson di Hugh Johnson Advisors da Albany, New York. "Il consensus è che estenda Operation Twist ma non è affatto una certezza e tutti vogliono aspettare per vedere quale sarà la decisione".