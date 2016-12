Borsa Usa estende rialzi su attese riunione Fed

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - La borsa Usa estende i guadagni dell'avvio grazie alle scommesse del mercato su possibili misure di stimolo da parte della Federal Reserve.

In parte la borsa beneficia anche delle attese positive sulla formazione di una nuova coalizione di maggioranza in Grecia dopo il voto di domenica e il successo dell'asta sui titoli di stato spagnoli anche se a tassi più elevati.

Tra i singoli titolo Oracle sale del 3,2%, sostenendo l'andamento dell'indice Nasdaq 100, sulla scia dei risultati trimestrali che hanno evidenziato un utile migliore delle attese. I conti sono stati presentati con tre giorni di anticipo rispetto al previsto, perché l'uscita di un alto dirigente aveva alimentato le preoccupazioni per la stagnazione delle attività.

Al contrario Walgreen Co scivola di quasi il 6% dopo che la catena di farmaceutico ha annunciato i conti del trimestre e l'operazione di acquisizione del 45% di Alliance Boots per 6,7 miliardi di dollari in cash e azioni.