Wall Street - Stocks to watch del 19 giugno

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, suggerendo un'apertura positiva del mercato azionario.

I titoli in evidenza oggi:

* Sotto i riflettori Oracle dopo che ieri sera i risultati trimestrali hanno mostrato un utile migliore delle attese. I conti sono stati presentati con tre giorni di anticipo rispetto al previsto, perchè l'uscita di un alto dirigente aveva alimentato le preoccupazioni per la stagnazione delle attività. Sulla piazza di Francoforte il titolo guadagna oltre il 4%.

* Walgreen Co guadagna il 2,9% nel pre-borsa dopo aver annunciato che acquisirà il 45% di Alliance Boots per 6,7 miliardi di dollari in cash e azioni.