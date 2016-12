Wall Street - Stocks to watch del 18 giugno

NEW YORK, 18 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

L'entusiasmo iniziale per la vittoria elettorale in Grecia dei partiti favorevoli ai piani di salvataggio si è andato progressivamente spegnendo.

L'agenda macroeconomica prevede il solo indice immobiliare Nahb di giugno, stimato in lieve calo, a 28.

I titoli in evidenza oggi:

* Il gruppo britannico Melrose è in trattative per acquisire la tedesca ELSTER per 2,3 miliardi di dollari. Lo hanno annunciato le stesse società.