Wall Street - Stocks to watch del 13 giugno

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, con gli investitori che non trovano ragioni per continuare a comprare dopo i guadagni registrati ieri dal mercato azionario.

Sul fronte macro oggi sono attesi i dati sulle vendite al dettaglio a maggio, che dovrebbero mostrare un lieve calo (-0,2%).

Intorno alle 13,30 italiane il futures sull'S&P 500 con scadenza a settembre perde lo 0,36%, quello sul Dow Jones cede lo 0,2% e quello sul Nasdaq 100 lo 0,37%.

Gli operatori potrebbero guardare anche ai livelli tecnici: per l'S&P il supporto è a quota 1.300 punti.

I Treasuries sono in calo, in attesa dell'asta dei titoli con scadenza a dieci anni; il decennale cede 5/32 e rende l'1,6813%, il trentennale perde 16/32 con un rendimento del 2,7955%.

I titoli in evidenza oggi:

* Johnson & Johnson prevede di finalizzare domani l'acquisto, per 19,7 miliardi di dollari, della società svizzera Synthes e si aspetta che l'operazione porti un lieve contributo agli utili già quest'anno, mentre in precedenza il colosso Usa aveva previsto una lieve erosione dell'utile.

* Bank of America Corp prevede di ridurre il proprio debito a lungo termine di 40 miliardi di dollari nel secondo trimestre, eliminando spese per interessi pari a 230 milioni di dollari per trimestre, secondo quanto annunciato dal Cfo Bruce Thompson.