Borsa Usa in rialzo dopo avvio incerto, occhi su Europa

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - Rimbalzano gli indici di Wall Street grazie agli acquisti sui titoli più bistrattati del comparto energetico e di quello industriale mentre i rendimenti sui titoli di stato spagnoli ritracciano dai picchi intraday dando un po' di sollievo agli investitori.

L'S&P 500 è in calo del 6,3% nel mese per i timori legati alla crisi finanziaria europea e ai segnali di rallentamento dell'economia Usa. Anche dopo il piano di aiuti alla Spagna da 100 miliardi di euro, che è stato annunciato nel fine settimana, ieri l'indice ha perso oltre l'1% per i dubbi intorno ai termini dell'operazione e all'impatto sul debito del paese.

Gli scambi di oggi sono all'insegna della volatilità, con un calo iniziale della borsa legato al picco di rendimento dei bond decennali spagnoli.

"Verso la chiusura i prezzi dei bond spagnoli e italiani hanno recuperato dai minimi", dice Peter Boockvar, equity strategist presso la Miller Tabak & Co di New York, indicando come driver del mercato nel prossimo futuro gli eventi in Spagna, le elezioni greche e le decisioni della Fed la prossima settimana.

Intorno alle 18,30 il Dow Jones sale dello 0,8%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,6% e Nasdaq dello 0,7%.

In rialzo i titoli dell'energia e delle materie prime dopo le recenti, forti perdite. In luce in particolare Valero Energy, Halliburton, U.S. Steel Corp.

Vivace Michael Kors Holdings dopo utili trimestrali in rialzo e buone stime sull'intero anno.