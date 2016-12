Wall Street - Stocks to watch del 12 giugno

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo e rimbalzano dopo le forti perdite di ieri, mentre il piano di salvataggio delle banche spagnole resta ancora al centro dei ragionamenti degli investitori.

Se da un lato il piano europeo di sostegno alla Spagna allenta alcuni timori sulla zona euro, resta lo spauracchio delle elezioni greche domenica prossima, appuntamento chiave per capire se Atene resterà nell'area della moneta unica.

I Treasuries sono in calo; il decennale cede 9/32 e rende l'1,618%, il trent'anni perde 25/32 con un rendimento del 2,74%.

I titoli in evidenza oggi:

* Goldman Sachs ha richiamato nel ruolo di presidente della divisione Asia-Pacifico Mark Schwartz, un ex banchiere dell'istituto americano, assegnandogli la sede a Pechino.

* J.P. Morgan ha invece assunto un ex trader dell'energia di Goldman Sachs per espandere le attività in Asia, ha riferito una fonte.