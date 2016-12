Borsa Usa in calo su analisi aiuti Spagna, elezioni Grecia

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo, scontando il disappunto degli investitori dopo un più attento studio del pacchetto di aiuti per le banche spagnole, con la volatilità dei mercati che cresce con l'avvicinarsi delle prossime elezioni greche.

Sui listini pesano soprattutto i titoli finanziari e quelli minerari.

L'accordo raggiunto sabato dai ministri delle Finanze della zona euro prevede un prestito fino a 100 miliardi di euro alla Spagna per sostenere le banche in difficoltà, un ammontare superiore alle attese che però non ha convinto fino in fondo.

"Uno studio più attento dell'accordo mostra come sia strategico e tattico più che un piano di salvataggio globale da parte della Bce. Considerata la gravità dei problemi europei, e non solo di quelli della Spagna, in un certo senso ci si è resi conto che questo è qualcosa ma non abbastanza", spiega James Dailey, portfolio manager di TEAM Financial Asset Management.

Inoltre il prossimo 17 giugno si terranno nuove elezioni politiche in Grecia, che molti osservatori temono possano portare all'uscita del paese dalla zona euro.

Intorno alle 18,30 italiane il Dow Jones cede lo 0,32%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,28% e il Nasdaq Composite lo 0,39%.

Dopo la notizia dell'accordo europeo di sabato i futures sugli indici Usa suggerivano un balzo del mercato azionario, ma la tendenza si è poi invertita.