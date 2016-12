Wall Street - Stocks to watch dell'11 giugno

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi dopo che i ministri delle Finanze della zona euro hanno trovato un accordo sul pacchetto di aiuti alla Spagna, suggerendo il proseguimento del recente rally della borsa Usa.

L'accordo di sabato prevede un prestito fino a 100 miliardi di euro alla Spagna per sostenere le banche in difficoltà, un ammontare superiore alle attese.

I titoli ciclici, come gli energetici e i finanziari, saranno probabilmente tra i titoli che trarranno maggior beneficio da questi ultimi sviluppi.

I Treasuries sono in lieve calo. Il decennale cede 2/32 e rende l'1,637%, il trent'anni perde 8/32 con un rendimento del 2,75%.

I titoli in evidenza oggi:

* Tra i finanziari, Bank of America è in rialzo del 2,2% nel pre-market, mentre Citigroup Inc guadagna l'1,1%.