Borsa Usa tenta rimbalzo, focus su possibili aiuti Spagna

NEW YORK, 8 giugno (Reuters) - La borsa Usa tenta il recupero prima di un fine settimana che potrebbe portare nuovi sviluppi sul fronte della crisi spagnola e un possibile salvataggio per il travagliato settore bancario del paese.

Intorno alle 18,50 italiane il Dow Jones guadagna lo 0,4%, così come lo Standard & Poor's 500, e il Nasdaq Composite sale dello 0,5%.

Il fondatore e presidente di BEST BUY, Richard Schulze, ieri si è dimesso dal board e ha detto che sta esplorando opzioni per la sua quota del 20,1%, una mossa vista come possibile anticipatore di un takeover privato guidato dallo stesso Schulze. Il titolo balza di oltre il 3%.