Wall Street - Stocks to watch del 6 giugno

NEW YORK, 6 giugno (Reuters) - L'andamento rialzista dei derivati sugli indici statunitensi preannuncia un'apertura molto positiva a Wall Street sulle attese che la Banca centrale europea possa agire per stimolare l'economia e arginare il deterioramento della crisi del debito della zona euro. In agenda le trimestrali di Brown-Forman e di Pall mentre sono più numerosi gli appuntamenti macro: sono attesi, alle 14,30 ora italiana, la produttività (vista in calo dello 0,7% dal preliminare -0,5%) e il costo del lavoro del primo trimestre (visto a +2,2% da +2%) e le scorte settimanali di prodotti petroliferi alle 16,30. Alle 20 la Federal Reserve pubblicherà, infine, il Beige Book relativo alle condizioni economiche dell'area.

Intorno alle 13,35 ora italiana i futures su S&P 500, Dow Jones e Nasdaq 100 guadagnano intorno al punto percentuale.

I titoli in evidenza oggi:

* GENERAL MOTORS : Opel è riemersa dalla crisi di vendite peggiore della propria storia in Germania e adesso prevede di tornare a guadagnare gradualmente quote di mercato fino a raggiungere la doppia cifra, livelli che non vede dal 2005.

* LOCKHEED MARTIN CORP : Si è aggiudicata un contratto con l'Air Force Usa da 19 milioni di dollari fino all'aprile 2013.

* MASTERCARD : ha detto che riacquisterà azioni ordinarie di classe A per 1,5 miliardi di dollari al termine del buyback attualmente in corso.

* HOME DEPOT ha confermato le stime di utili (2,9 dollari per azione) e vendite (+4,6%) per l'esercizio 2012. Secondo le previsioni elaborate da Thomson Reuters I/B/E/S il gruppo dovrebbe archiviare l'esercizio con un utile per azione di 2,92 dollari a fronte di ricavi per 73,98 miliardi.

* A picco nelle contrattazioni del preborsa TEMPUR-PEDIC dopo un outlook deludente.