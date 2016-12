Wall Street - Stocks to watch del 31 maggio

NEW YORK, 31 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

In assenza di risultati aziendali di peso in calendario, il ritmo dovrebbe essere scandito dai dati macroeconomici: l'agenda prevede l'indagine sull'occupazione Adp di maggio, che prevede un incremento di 148.000 buste paga, e la seconda stima sul Pil del secondo trimestre, che dovrebbe evidenziare una crescita dell'1,9%, con un deflatore implicito in rialzo dell'1,5%, vendite finali in aumento dell'1,5% e un indice dei prezzi Pce in rialzo del 2,4% (+2,1% la componente core). In calendario anche le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate stabili a 370.000 unità, e l'indice Pmi Chicago di maggio, che dovrebbe salire a 56,5.