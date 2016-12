Borsa Usa cede oltre 1% su crescenti timori per Europa

NEW YORK, 30 maggio (Reuters) - La borsa Usa cede terreno sui timori sempre più forti per la zona euro, che spingono gli investitori a vendere titoli di settori legati alla crescita economica.

"Siamo ostaggio dell'Europa e delle crescenti tensioni in Spagna", commenta John Kattar di Eastern Investment Advisors a Boston. "Siamo di nuovo in una fase di avversione al rischio, con i settori ciclici pesantemente colpiti. Per il momento questa sembra la tendenza dominante".