Wall Street - Stocks to watch del 30 maggio

NEW YORK, 30 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare a un avvio di seduta debole.

Sul fronte macro il mercato aspetta i dati sulle vendite immobiliari in corso ad aprile.

In rialzo i prezzi dei titoli di stato Usa: il decennale sale di 16/32 e rende l'1,69%, il trentennale avanza di 1*08/33 con un rendimento del 2,79%.

I titoli in evidenza oggi:

* RESEARCH IN MOTION ha dato mandato alle banche per una revisione strategica di ampia portata e per la ricerca di partnership. Il produttore del BlackBerry ha annunciato che probabilmente registrerà una perdita operativa shock nel primo trimestre fiscale. Continua...